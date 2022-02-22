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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. لحظة دخول القوات الروسية دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا

قوات روسية
قوات روسية

عرضت فضائية " العربية " مشاهد لدخول القوات الروسية " دونيستك " و " لوجانسك " في أوكرانيا ،  عقب اعتراف " بوتين " باستقلالهما عن " أوكرانيا " . 
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتزم مواصلة الإمدادات المستقرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.
وقال بوتين - في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم/الثلاثاء/ - إن "التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة".
وأضاف أن "روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستقرة من المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية".
 

دونيستك أوكرانيا فضائية العربية الرئيس الروسى توك شو

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