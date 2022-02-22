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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: إجراءات روسيا الأخيرة بداية لغزو أوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، أن واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو".

وقال فاينر خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء إن "الإدارة الأمريكية تعتبر التحركات الروسية الأخيرة تجاه أوكرانيا "بداية لغزو روسي".

وأضاف فين قائلا:"نعتقد أن هذه الخطوات الروسية هي بداية غزو، غزو روسي جديد لأوكرانيا. وقد شهدتم بالفعل بداية ردنا والذي كما قلنا سيكون سريعًا ودقيقا".

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

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وأعلنت روسيا في وقت سابق، أنها لا تخطط حاليا لإرسال قواتها المسلحة إلى إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.


وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نخطط حاليا لإرسال قواتنا المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ولكن في حال حصول تهديد معين ستقدم موسكو المساعدة وفقا للاتفاقية، التي جرى التصديق عليها مع هاتين الجمهوريتين".

وأضاف: "نحن لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك"، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.

 

البيت الأبيض روسيا أوكرانيا لوجانسك دونيتسك

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