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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 4 متهمين بقتل والد فتاة تشاجرت مع زميلتها بدار السلام .. اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم محاكمة 3 أشقاء وآخر، بتهمة قتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها فى دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم»، دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الرابعة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريق التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم، وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وأوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة،  إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة،  قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
 

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة دار السلام

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