قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سليمان وهدان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات تعكس التزاما بحماية إرادة الشعب وتعزيز الشفافية

النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب
النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الرسائل التي وجهها الرئيس تعكس حرصا حقيقيا على نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الإرادة الشعبية دون أي تهاون.

وقال وهدان إن حديث الرئيس بخصوص اطلاعه على ما جرى في بعض الدوائر، وطلبه من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام في الطعون والأحداث المثارة، يبرهن على أن الدولة المصرية تضع شفافية الانتخابات فوق أي اعتبار سياسي، وأن احترام صوت الناخب هو الأساس الذي لا تحيد عنه مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مطالبة الرئيس للهيئة بأن تتخذ قرارات "ترضي الله"  وتكشف بوضوح عن الإرادة الحقيقية للناخبين، هي رسالة سياسية وأخلاقية مهمة تعيد التأكيد على أن الفصل في النزاعات الانتخابية لن يخضع إلا لميزان القانون والعدالة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات وفي مسار الديمقراطية المصرية.

وأشار وهدان إلى أن تأكيد الرئيس على عدم التردد في إلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيا إذا تعذر معرفة إرادة الناخبين، يعكس استعداد الدولة لتحمل تبعات كبيرة من أجل الحفاظ على جوهر العملية الديمقراطية، موضحا أن هذا الموقف يؤكد أن الدولة لا تتمسك بالشكل على حساب المضمون، وأن الشرعية الحقيقية تستند إلى أصوات المواطنين وحدهم.

وثمن "وهدان"  دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، معتبرا أن هذه الخطوة تضمن منافسة عادلة بين المرشحين وتمنع تكرار أي تجاوزات خلال المراحل المتبقية، وتدفع كافة الأطراف للالتزام بالقانون، مؤكدا  أن توجيهات الرئيس في هذا التوقيت تمثل ضمانة قوية لنزاهة العملية الانتخابية بأكملها، ورسالة واضحة بأن الدولة تتابع مجريات الانتخابات باهتمام بالغ، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرا تعبيرا صادقا عن الشعب المصري دون أي لبس أو شبهة.

وشدد على أن بيان الرئيس يعزز الثقة في المؤسسات، وترسل رسالة للداخل والخارج بأن مصر ماضية في مسار ديمقراطي حقيقي يقوم على الشفافية وسيادة القانون، وأن إرادة المصريين هي الكلمة الفصل التي لا يعلو فوقها أي اعتبار.

النائب سليمان وهدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الدوائر المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعيش مأساة حقيقية ولا تزال مستمرة

الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعيش مأساة حقيقية.. ولا تزال مستمرة

سوريا

سوريا تجهز لتسليم الصين عددا من الإيجور المقاتلين

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد