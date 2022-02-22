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مياه الشرب بسوهاج.. توعية رواد مراكز الشباب بقرى حياة كريمة بترشيد الاستهلاك

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه وتوعيتهم بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج واضاف انه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل انشاء محطات مياه شرب سطحية جديدة وخطوط مياه ناقلة ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بجميع المراكز المستهدفة هذا بالاضافة الى تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بالقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي.


وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم تعريف رواد مراكز الشباب بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة الشباب لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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