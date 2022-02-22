موسكو: العقوبات الأوروبية ضد روسيا غير مشروعة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا غير مشروعة، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال لودريان عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات".

وأكد أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا بشدة، لافتًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع موسكو.

من جانبه، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية التي تمت الموافقة عليها استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا يقوضون وحدة أوكرانيا.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي ستفرض ضد روسيا ستؤلم موسكو جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس على القائمة.

ولفت إلى أن العقوبات ستطال أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح اعتراف بوتين بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مستطردًا أنه تم استهداف بنوك تمول صناع القرار الروسي والعمليات في المنطقتين الانفصاليتين.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر بدون عقاب، مؤكدًا أن العقوبات ما هي إلا جزء من رد أوروبا على موسكو.

وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا، لافتًا إلى أن أوروبا تستهدف قدرة الدولة وحكومتها على الوصول إلى أسواق القارة العجوز المالية وخدماتها.

وتابع جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي أظهر موقفا موحدا تجاه دعم أوكرانيا، مشددًا على مواصلة العمل على دفع روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن القوات الروسية تتواجد الآن على أراض أوكرانية وهذا يعتبر إلغاء لاتفاقيات مينسك.