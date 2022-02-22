افتتاح معرض أماكن لـ أسامة ناشد بالأوبرا

شهدت قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، اليوم، افتتاح معرض "أماكن" للفنان أسامة ناشد، والذي يستمر حتى 5 مارس القادم، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

قال الفنان التشكيلي أسامة ناشد، إنه ينتمي للمدرسة الطبيعية الواقعية والتي تتناول مشاهد مصرية خالصة من قلب الريف المصري بينما تتناول لوحاته مشاهد مختلفة على ضفاف النيل ومراسي نيلية ومراكب الصيادين في تناول بصري يعبر عن الحياة المصرية بشخصية المكان بتفاصيله، مع غياب الإنسان عن لوحاته ليتجاوز الزمن ويؤكد على ديمومة هذا المشهد عبر كل زمان ليكون عنوانا من عناوين البيئة المصرية الأصيلة .. ويرسم مشاهد جمالية ومبدعة وساحرة".





يذكر أن أسامة ناشد مواليد عام 1962، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة (قسم جرافيك) وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، أقام تسعة معارض خاصة سابقة وشارك بالعديد من المعارض الجماعية، وحصل ناشد على جوائز وتكريمات خلال مسيرته من بينها الجائزة الأولى لتصميم البوستر العام لترينالي مصر الثالث لفن الجرافيك، وحاصل على جائزة تصميم بوستر بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء الأمم المتحدة، وله مقتنيات فنية لدى العديد من الأفراد بمصر والخارج ومقتنيات رسمية بمتحف الفن المصري الحديث ونادي هليوبوليس وقصور الثقافة.