كرم جبر: مشهد عروس الإسماعيلية وحنين حسام أكثر ما أزعجني| فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "ما يزعجني أن كل يوم نستيقظ على فتنة لا محل لها، منها عروسة الإسماعيلية، مؤكدا أن العروس اهينت يوم زفافها والعريس تعامل بطريقة غير انسانية، إضافة إلى أن المشاهدين للواقعة كان لهم موقف سلبي والصورة دي مينفعش نصدرها للخارج عن الأسرة المصرية".

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن النساء أصبحن وزيرات في الحكومة ، مشيرا إلى أنه أثار استيائي أن هذا المشهد أصبح تريند".

وتابع كرم جبر، أن مشهد فتاه التيك توك، حنين حسام، وهي تبكي في قفص الاتهام في المحكمة، جعل لي مشاعر متناقضة، ويعطي انذارا شدية اللهجة لكل أسرة مصرية، أن يقومون بمراقبة الأبناء".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن “الجهاز اللى معانا سلاح ذو حدية وله أضرار ومنافع، وخلوا بالكم من ولادكم وبناتكم ولا بد من وجود مادة في المدرسة لتدريس مخاطر السوشيال ميديا وخطب في الجوامع”.