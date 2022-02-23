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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدعهن عبر الإنترنت .. عجوز هندي يتزوج 18 سيدة

زواج
زواج

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الهند قصة مثيرة لرجل هندي يدعى بيبو بالغ من العمر 67 عامًا، قام بخداع 18 امرأة في جميع أنحاء الهند. 
ووفقًا لما ذكرته وكالة " فرانس برس"، فإن رجل هندي يدعى " بيبو براكاش سوين" بالغ من العمر 67 عاما، يتدعي أنه طبيب وبالغ من العمر 51 عاما، ويقوم بخداع النساء عبر الإنترنت. 

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وبحسب ما ورد في تحقيقات الشرطة فإن، ذلك الرجل قام بخداع 18 سيدة عبر الإنترنت من خلال إيهامهم بأنه طبيب و من خلال بطاقات الهوية المزورة التي قام باستخدامها للإقدام على خطوة الزواج . 
وكشفت الشرطة أن ذلك الرجل قام بتزوير بطاقات شخصية بأكثر من اسم و أعمار مختلفة وعقود زواج بعد أن قام بالاحتيال وخدع أكثر من سيدة للزواج منها، وكانت جميع البطاقات المزورة الموجودة بأسامي مختلفة لكن كان ينتحل صفة طبيب فيها جميعها . 
جدير بالذكر أن "بيبو سوين" تزوج أكثر من 18 سيدة موجودة في جميع أنحاء الهند، من خلال التعارف عبر الإنترنت، و إحدى زيجاته كانت بعد زفافه على إحدى ضحاياه بأسبوعين . 
 

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