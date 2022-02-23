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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي على سوريا

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على سوريا


كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأبعاء، عن المناطق التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، خلال القصف الذي شنه اليوم، مشيرا إلى استهدف مناطق لحزب الله وفصائل أخرى تابعة لإيران.

ووفقا لـ "المرصد"، فقد تم رصد سقوط صواريخ أرض-أرض أطلقتها إسرائيل من الجولان المحتل، خلال الساعات الفائتة، استهدفت مبنى المالية في مدينة البعث، ومواقع في محيط قرية رويحينة، حيث تنشط فيها ميليشيا حزب الله وميليشيات أخرى تابعة لإيران.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن الرويحينة والبعث.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم بالصواريخ عددًا من النقاط في محيط القنيطرة جنوب البلاد ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إن: "إسرائيل نفذت عدوانًا بعدد من الصواريخ أرض-أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأشار المرصد إلى أن هذا القصف يعد خامس استهداف اسرائيلي للأراضي السورية خلال العام 2022.

وكان المرصد السوري نشر في 17 الشهر الجاري، شهدت محافظة ريف دمشق استهداف إسرائيلي جديد قبيل منتصف ليل أمس، حيث تعرض مبنى واحد على الأقل يتبع للفرقة السابعة مشاة الواقعة بين زاكية وخان الشيح بريف دمشق الغربي، لاستهداف إسرائيلي صاروخي جرى من الجولان المحتل، الأمر الذي أحدث انفجار ضخم سمع صداه لمسافات بعيدة.

 

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