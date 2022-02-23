لمسيرته الفريدة والملهمة.. البرلمان العربي يمنح "العثيم" وسام رواد التنمية العربية

منح البرلمان العربي، الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ، وسام "رواد التنمية العربية" وهو أول شخصية عربية تمنح هذا الوسام، والذي يتم تقديمه للشخصيات التي أثرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي.

جاء ذلك على هامش الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت اليوم في القاعة الكبرى بالجامعة العربية بالقاهرة.

وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي، يحرص على تكريم الشخصيات العربية المؤثرة في المجالات المختلفة، والمساهمة في إبراز تجاربهم وقصص نجاحهم، علها تكون ضوء أمل يجدد الثقة لدى شبابنا العربي في قدرتهم على تحقيق أهدافهم.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن "العثيم" يعد من أبرز الشخصيات الوطنية السعودية والعربية، التي كانت لها إسهامات جليلة في خدمة العمل الخيري والإنساني وكان نموذجاً عربياً يستحق التكريم نظراً لما قدمه من إسهامات في العديد من القطاعات .

وأكد العسومي، أن اختيار الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ومنحه وسام "رواد التنمية العربية"، يأتي تقديرًا لمسيرته الفريدة وقصته الملهمة وقدرته العبقرية على المساهمة في إثراء تجربة التعاون الاقتصادي، بتحقيقه نجاحًا متميزًا لمشروعاته المختلفة في العديد من البلدان العربية، تلك التي أضافت للأسواق العربية فضلا عما أتاحته من فرص عمل للشباب وأصحاب الكفاءات المختلفة في هذه البلدان.