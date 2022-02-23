البحرين.. الملك حمد يزور سلاح الجو ويدشن عددا من الطائرات الحديثة

زار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلاح الجو الملكي البحريني ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وقام العاهل البحريني بتدشين عدد من الطائرات الحديثة والمتطورة التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي حيث اطلع على عدد من الطائرات التي تم تطويرها، ثم تفقد طابور عرض طائرات السلاح.

وأعرب عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو الملكي البحريني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين.

وأضاف قائلا : أننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حمايةً لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتهم الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز دائما.

وأشاد ، بمساهمات رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل في العديد من المهام السامية التي يشاركون فيها مع الدول الشقيقة والصديقة دعماً للأمن والسلام في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة، مقدراً جلالته لرجال سلاح الجو ما أبدوه من كفاءة عالية وعزيمة صادقة لأداء الواجب على الوجه الأمثل ومواجهة المخاطر بشجاعة فائقة رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل إليهم.

وأكد الحرص على استمرار تعزيز منظومة الطيران بسلاح الجو الملكي البحريني وتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة ضمن خطط تطوير مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين، مواكبةً لما أبداه رجالها البواسل بكل اقتدار للقيام بواجبهم المقدس.