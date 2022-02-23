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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستهدف البرلمان والحكومة.. هجوم إلكتروني واسع النطاق على أوكرانيا

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية في أوكرانيا عن الخدمة بسبب هجوم إلكتروني واسع النطاق.

 

فيما أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن مستقبل الأمن الأوروبي يقرر الآن، مضيفًا "لا أعرف ما يدور في ذهن الرئيس الروسي لكن أعرف ما سيفعله جيشنا ونحن مستعدون".

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وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني، أن هناك إجماعًا على رفض العدوان الروسي، مؤكدًا أن بولندا وليتوانيا دعمتا أوكرانيا قولا وفعلا.

 

وأشار إلى أن بلاده لا تستطيع توقع الخطوات المقبلة للانفصاليين المدعومين من روسيا، مناشدًا بأن يكون قرار عرقلة التقدم في خط "نورد ستريم 2" غير قابل للنقض.

 

وأوضح الرئيس الأوكراني أن خطوات كييف المقبلة مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها موسكو، مشددًا على ضرورة أن تكون روسيا من بين الدول التي تقدم لبلاده ضمانات أمنية.

من جانبه، قال الرئيس البولندي أندجي دودا، إنه يدين قرار نظيره الروسي بالاعتراف بانفصال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، معربًا عن أمله ألا تتطور تلك الأفعال حتى تندلع حرب.

 

وأبدى قلقه إزاء التحركات الروسية، نظرًا لأنها تمثل تهديدا على المنطقة بأكملها وليس أوكرانيا فقط.

وتصاعدت حدة التوترت بين روسيا وأوكرانيا في أعقاب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي  لوجانسك ودونيتسك؛ رغم التهديدات الأوروبية والأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.

 

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فرض عقوبات الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا لوجانسك ودونيتسك

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