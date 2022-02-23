أحمد عصام يبهر العالم في احتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

أبهر نجم الفايرووركس أحمد عصام العالم في احتفالية ليلة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، حيث تعد هذه العروض هي الأولى من نوعها التي يتم تنظيمها داخل المعبد بالتزامن مع تعامد الشمس.

تفاصيل الحفل

وقدم أحمد عصام عرضا مبهرا فريدا من نوعه يليق بحضارة مصر العريقة و تضمن الحفل لوحات فنية رائعة زينت سماء أسوان.

و أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار بالحدث ووصفه بالتاريخ الاستثنائي، حيث توافد العديد من الزوار و السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.

ويعد معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر بسبب ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين في السنة .

عروض أحمد عصام

الجدير بالذكر أن عروض أحمد عصام تعتبر من أهم العروض حيث أحيا العديد من التظاهرات و المناسبات المهمة، منها عروض حفل مئوية نادي الاهلي ،حفل كأس العالم للشباب.

كما قدم أحمد عصام حفل رأس السنة بالواتر واي بحضور أكثر من مليون و 200 ألف متفرج، حفل تدشين دوري محمد بن سلمان بالسعودية، حفل افتتاح و اختتام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، حفل رأس السنة بكوبري تحيا مصر ، حفل طريق الكباش وغيرهم و قد لاقت عروضه اشادات محلية و دولية من الصحافة و العديد من الشخصيات البارزة.

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