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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرب على كل شيء روسي.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا لديها مخططات انتقام

مندوب روسيا بالأمم
مندوب روسيا بالأمم المتحدة

قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن أوكرانيا قوضت الحوار على مدار الفترة الماضية، مضيفا:" شعب  دونيتسك ولوجانسك  كانوا ينتظرون تسوية عادلة  في اوكرانيا لكنهم انتظروا طويلا  ولم تحدث تسوية ".

وأضاف في كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الأزمة الأوكرانية، :" على مدار الفترة الماضية دخلت أوكرانيا في مغامرات عسكرية دموية بما أدى إلى تقويض اتفاق مينسك".

وتابع مندوب روسيا:" منذ البداية أوكرانيا كان لديها مخططات انتقام، وعلى مدار سنوات أصبحت أوكرانيا  معادية لروسيا وشنت حربا على كل شيء روسي كجزء من سياستها ".

وأكمل: "أوكرانيا قامت بـ مداهمات لكل المناطق التي تستخدم فيها اللغة الروسية وخضع الناطقون باللغة الروسية للقمع في أوكرانيا وهذا الأمر يقوض مصلحة كل الأوكرانيين وتم حجب 6 قنوات تليفزيونية".
 


 

روسيا أوكرانيا الأمم المتحدة اوروبا اخبار التوك شو

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