حرب على كل شيء روسي.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا لديها مخططات انتقام

قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن أوكرانيا قوضت الحوار على مدار الفترة الماضية، مضيفا:" شعب دونيتسك ولوجانسك كانوا ينتظرون تسوية عادلة في اوكرانيا لكنهم انتظروا طويلا ولم تحدث تسوية ".

وأضاف في كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الأزمة الأوكرانية، :" على مدار الفترة الماضية دخلت أوكرانيا في مغامرات عسكرية دموية بما أدى إلى تقويض اتفاق مينسك".

وتابع مندوب روسيا:" منذ البداية أوكرانيا كان لديها مخططات انتقام، وعلى مدار سنوات أصبحت أوكرانيا معادية لروسيا وشنت حربا على كل شيء روسي كجزء من سياستها ".

وأكمل: "أوكرانيا قامت بـ مداهمات لكل المناطق التي تستخدم فيها اللغة الروسية وخضع الناطقون باللغة الروسية للقمع في أوكرانيا وهذا الأمر يقوض مصلحة كل الأوكرانيين وتم حجب 6 قنوات تليفزيونية".





