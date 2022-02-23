عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جامع: اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المجري لتنشيط حركة التبادل التجاري

صدى البلد

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جاري اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المجري المشترك بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً الى انه سيتم عقد اول اجتماع للمجلس بعد اعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع السيد/ بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصرى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والسيد / أندراس كوفاكس سفير دولة المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة ان المباحثات تناولت اهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لاقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء

وفي هذا الاطار اكدت جامع ان الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً الى ان قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر سيفتح لها افاقاً كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى افريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.

ومن جانبه اكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري ان المرحلة الحالية تشهد دعم سياسي غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيراً الى ان بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حالياً برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات 

ولفت سيارتو الى حرص دوائر الاعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيراً الى ان عدد من الشركات المجرية ابدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري ومن بينها احدى الشركات المجرية الرائدة في مجال ادوات الاضاءة. 

واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار وذلك  لاول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً الى ان وفد رجال الاعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد اكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية حيث يضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياة والادوية والصحة والطاقة المتجددة والانشاءات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موضوعات متعلقة

لإخراجها من اقتصاد الظل.. نيفين جامع: نستهدف شرعنة مليوني مشروع غير رسمي

نيفين جامع:تعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة لإتاحة المزيد من البرامج التنموية

ترشيحاتنا

تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المنتظرة في الدوري الإنجليزي

محمد الغباري : الكلية الحربية تضم أفضل وسائل التدريب الحديثة |فيديو

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء

شكري: تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ