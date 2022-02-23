هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

بالرغم من أن معدل الإصابات لا يزال مرتفعا بكورونا حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت الشهر الماضى 1,35 مليون إصابة فى يوم واحد، إلا أن هذا لم يمنعها أو يمنع الكثير من الدول الأوروبية من اتخاذ القرار الصعب بالتخلي عن قيود كورونا التى تثقل كاهل العالم منذ أكثر من عامين، واعتبروا أن اللقاحات هى الدرع الواقى من الفيروس اللعين الذى أودى بحياة نحو 5,8 مليون شخص عالميا حتى الآن.

المظاهرات الرافضة لقيود كورونا تجتاح أنحاء الدول الكبرى الآن، فالشعوب ضاقت ذرعا بالتبعات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للفيروس، وعلى الرغم من أنه الاختبار الأصعب بالنسبة للحكومات,فإن الخسائر الاقتصادية العنيفة الناجمة عن الاغلاقات والقيود كانت أقوى بكثير، فالتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادى العالمى فى تراجع مستمر,وقد حذرت تقارير الأمم المتحدة من تراجع بنسبة 4,1% خلال عام2022 وتراجع يقدر بـ 3,2% خلال 2023 ، ولا يمكن فى هذا الإطار تجاهل الحالة البريطانية.

فحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تدفع حاليا الثمن غاليا لانتهاكها للقيود التى فرضتها على المواطنين لاحتواء الفيروس، ومن ثم فإنها لم تجد بدا من التخلى عن تلك الإجراءات تماما فى محاولة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من شعبيتها.