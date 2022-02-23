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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رحيم يحتفل بوصول لا ملامة لـ حماقي إلى 50 مليون مشاهدة

صدى البلد

احتفل الملحن محمد رحيم بوصول أغنية لا ملامة للمطرب محمد حماقي الى 50 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وكتب "رحيم":"والأموره دي فضلت ماشية تتسحب مع نفسها كده لحد ما وصلت 50 مليون مبروك لا ملامه #حماقي ولكل فريق العمل Tamer Hussien Tamim El Gallal ، والشكر الأكبر للجمهور اللى دايما بيدعمنا وبيشجعنا والحمد لله من قبل ومن بعد".

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في زيد بارك.. تعرف على سعر التذاكر

محمد حماقى يحيى حفلا فى الكويت.. 28 فبراير

يحيي المطرب  محمد حماقي  حفلًا غنائيًا يوم 25 فبراير الجاري، في زيد بارك الشيخ زايد، في تمام الساعة السابعة مساء.


وجاءت أسعار تذاكر الحفل على الموقع المخصص لشراء التذاكر كالتالي:-

-السيلفر: 300 جنيه مصري.
-الجولد: 550 جنيها مصريا.
-البلاتينيوم: 750 جنيها مصريا.

حفل محمد  حماقي في الكويت :
يحيى المطرب محمد حماقى، حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم 28 فبراير الحالى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ويشدو محمد حماقى بمجموعة من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره فى الكويت ولعل من أبرز أغانيه “افتكرت وأجمل يوم”.

فيروس كورونا محمد حماقي إجراءات احترازية مشددة المطرب محمد حماقى الملحن محمد رحيم

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