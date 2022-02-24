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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 24-2-2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في خلال تعاملات اليوم، الخميس الموافق 24 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.7297 جنيه و 52.0417 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3029 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2159 جنيه للبيع.

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