عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دونيتسك ولوجانسك تطلبان مساعدة بوتين لصد عدوان الجيش الأوكراني

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، إن قادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في أوكرانيا يطلبان مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لصد عدوان الجيش الأوكراني.

وجاء ذلك، بعد قصف الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، بلدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمركز، تم إطلاق 8 قذائف من عيار 82 ملم، وبعد خمس دقائق أطلق الجيش الأوكراني 4 قذائف هاون، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة أيضا.

إعلام عبري: إسرائيل تدعم أوكرانيا.. وتخشى غضب بوتين

أوكرانيا تستدعي 14 ألف جندي من الاحتياط.. واستعدادات لإرسالهم لجبهات القتال بدونباس

وتعد بلدة جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك.

كما قامت قوات الجيش الأوكراني بقصفت جمهورية لوجانسك في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال مركز التنسيق والتحكم المشترك: “قصف الجيش الأوكراني لوجانسك، وهو ما أدى إلى مقتل جندي من قوات لوجانسك”.

كما أفادت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من اليوم، بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت جمهورية دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

أوكرانيا فلاديمير بوتين بوتين دونيتسك لوجانسك دونباس أزمة أوكرانيا روسيا حرب روسيا علي اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

الحبس 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه|ضبط هارب من تنفيذ 320 حكما

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميا

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

موضوعات متعلقة

سنرد بقوة وحزم على العقوبات.. روسيا: الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك لا رجوع فيه

انفجارات عنيفة تهز دونيتسك شرق أوكرانيا

بعد الاعتراف باستقلال دونباس.. بوتين: إعادة بناء الإمبراطورية الروسية أمر غير مطروح

رئيس الدوما الروسي: الاعتراف بسيادة دونيتسك ولوجانسك السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدموي بالمنطقة

أمريكا: روسيا لن تتوقف عند دونباس.. والقادم أسوأ

بعد تصعيد روسيا.. وزير خارجية أوكرانيا يصل إلي مقر البنتاجون

موسكو: روسيا ستدافع عن دونيتسك ولوجانسك

روسيا : نشر القوات والمعدات و بناء قواعد عسكرية في دونباس

ترشيحاتنا

فعالية لقاح سينوفارم تنتهي بعد 6 أشهر فقط.. دراسة

العالم على صفيح ساخن.. الأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.. ماذا حدث؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

دنيا عبد العزيز ترقص في حفل زفافها على أغاني عمرو دياب |فيديو

مفيش مجاملة.. سميحة أيوب توجه رسالة لـ مديحة حمدي |فيديو

دونيتسك ولوجانسك تطلبان مساعدة بوتين لصد عدوان الجيش الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ