دونيتسك ولوجانسك تطلبان مساعدة بوتين لصد عدوان الجيش الأوكراني

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، إن قادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في أوكرانيا يطلبان مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لصد عدوان الجيش الأوكراني.

وجاء ذلك، بعد قصف الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، بلدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمركز، تم إطلاق 8 قذائف من عيار 82 ملم، وبعد خمس دقائق أطلق الجيش الأوكراني 4 قذائف هاون، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة أيضا.

وتعد بلدة جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك.

كما قامت قوات الجيش الأوكراني بقصفت جمهورية لوجانسك في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال مركز التنسيق والتحكم المشترك: “قصف الجيش الأوكراني لوجانسك، وهو ما أدى إلى مقتل جندي من قوات لوجانسك”.

كما أفادت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من اليوم، بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت جمهورية دونيتسك، شرقي أوكرانيا.