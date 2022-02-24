الأعلى لتنظيم الأعلام يستعرض مدونة السلوك الإعلامي الرياضي ويطالب بدعم المنتخب أمام السنغال

قال الكاتب الصحفي كرم جبر ، إن اليوم قمنا باجتماع مع عدد كبير من العاملين في المجال الرياضي ولأول مرة يجتمع هذا العدد بالإضافة إلي تواجد النقاد الرياضيين ، مشيرا إلي أن جميع الحضور بالمؤتمر كانوا متشوقين لصدور مدونة لضبط السلوك الرياضي ومنهم العاملين بالمجال الرياضي.

وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه سيتم تشكيل لجنة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة جميع التوصيات التي صدرت عن المؤتمر اليوم ، مشيرا إلي انه تم التأكيد اليوم انه لا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية .

وأوضح كرم جبر ، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوجد به لجان رصد للبرامج الرياضية ونتلقى كافة الشكاوي المتعلقة بمخالفة مدونة السلوك الخاصة بالأعلام الرياضي .

مناشدا أنه "يجب مساندة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات كأس العالم " .