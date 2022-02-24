صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات.. مجلس الأعيان الأردني يشيد بدعم الشعب لـ الملك عبد الله الثاني

قال طلال الشرفات، عضو مجلس الأعيان الأردني، إن الملك الأردني شدد على أهمية التركيز على للشأن الاقتصادي وعدم الالتفات حول الأحدايث الغير صحيحة، متابعا: العاهل الأردني أكد على أهمية التوحد والعمل للرد على ما يتردد من أحاديث.

وأضاف "طلال الشرفات" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، ملك الأردن دائما ما يجيب على كل الأسئلة ومحاولات التشكيك بالعمل والتوحد والوحدة الوطنية، متابعا: الأردن تعرضت للإرهاب أكثر من مرة، ولذلك سيقف الجيش الأدرني بالمرصاد لكل المحاولات التي تستهدف أمنه الوطني وتعزيز استقراره.

وأكد على أن الجيش سيتعامل بكل قهوة وحزم مع أي تهديدات، متابعا: الأردن دولة تتميز بالهدوء والأمن، منوها بأن ملك الأردن اعتاد التوجد الدائم مع جنوده على الحدود.

واسترسل: الملك الأردني اعتاد أن يتفقد القوات والجنود، فهو رجل عسكري يعي تماما أهمية احتراف القوات المسلحة، للعمل على تحقيق الأمن الوطني.

وشدد على أن الشعب الأردني دائم الإلتفاف حول الملك، صلابة موقف الأردن يعتبر صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات.

