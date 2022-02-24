حصوة ملح في عين إدارة ليفربول.. ماذا ينتظرون من أجل التجديد لـ محمد صلاح وبشروطه؟

لم يدع النجم المصري والفرعون الصغير محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أية أسباب او تعليلات منطقية من أجل المراوغة والمماطلة من جانب غدارة ليفربول للرضوخ لمطالبه والتجديد وفقًا لشروطه.

محمد صلاح يثبت يومًا بعد الآخر أنه الأجدر والأكثر فاعلية في فريقه، وانه القائد الحقيقي للفريق للتويج بالبطولات المحلية والقارية في أوروبا.

محمد صلاح يحطم كل الارقام

بهدفين في مرمى ليدز يونايتد أمس الاربعاء، وهدف قبله في مرمى نورويتش سيتي، بات محمد صلاح يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وعاد محمد صلاح للتألق مع ليفربول بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الامم الإفريقية حيث لم يتاخر في الانسجام والتألق، بل أن الامر احتاج لدقائق فقط ليستعيد محمد صلاح بريقه.

ووصل محمد صلاح إلى الرقم 152 مع ليفربول في كل البطولات ليصبح واحدً من 10 أساطير في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم من الأهداف.

متى ينتهي عقد محمد صلاح ؟

وصل محمد صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 بعقد يساوي 42 مليون جنيه استرليني.

ومع تالق صلاح اللافت تم تمديد التعاقد حتى عام 2023 نظير راتب اسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني، ليصبح حينها الأعلى أجرًا في الفريق، ولكن ليس الاعلى بين لاعبي البريميرليج.

ومع اقتراب نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول، تتمنى كبرى الأندية في اوروبا وعلى راسها ريال مدريد وباريس سان جيرمانن الظفر بخدمات الجناح المصري الذي أصبح من أفضل 3 لاعبين عالميًا في الوقت الحالي.

سبب تعثُر المفاوضات مع محمد صلاح

والتفاوض بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، يتعثر بسبب طلب محمد صلاح الحصول على راتب اسبوعي يوازي لاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم كيفن ديبروين لاعب مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وتشير تقارير أن محمد صلاح يطلب تقاضي ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مردود محمد صلاح اعلى من منافسيه في الأندية الأخرى.

ومع التألق اللافت لصلاح، طالب عدد من لاعبي ليفربول السابقين بحسم التجديد لمحمد صلاح، في الوقت الذي تعجّب فيه مديره الفني يورجن كلوب من تعليلات الإدارة في تأخير التجديد بسن صلاح الذي تخطى الثلاثين، مؤكدًا أنها فترة النضوج الكروي.