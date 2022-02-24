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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: انفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا كييف.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في عاصمة أوكرانيا كييف، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى باندلاع انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب قصير له، منذ قليل، عن بدء عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

ومنذ قليل، بدأ مجلس الأمن الدولي، جلسته الطارئة الجديدة حول الأزمة الأوكرانية؛ استجابة لطلب من كييف. وفي مستهل الجلسة، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "شهدنا شائعات في الساعات الماضية عن وقوع هجوم روسي وشيك على أوكرانيا".

وأضاف: "أقول من صميم قلبي للرئيس فلاديمير بوتين أن يوقف قواته عن غزو اوكرانيا وأن يعطي فرصة للسلام".

بدورها، أكدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن هناك تقارير مقلقة بشأن قصف مكثف على طول خط التماس بين روسيا وأوكرانيا وسقوط خسائر بشرية ومدنية.

وأضافت: "لا يمكننا توقع ما سيحدث في الساعات والأيام المقبلة في أوكرانيا.. ولا يمكن قبول الكلفة الإنسانية والدمار في هذا البلد.

وأكدت تشجيع الأمم المتحدة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبها، أشارت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إلى أن أن خطاب الرئيس الروسي استفزازي يستحضر الحقب الماضية، متهمة موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمام أعين العالم.

وأضافت: "نحن هنا الآن لأننا نعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا وشيك ونعبر عن دعمنا الراسخ لأوكرانيا".

وقال  السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "بلادنا دعت إلى خفض التصعيد وإيجاد حل سلمي للأزمة بين أوكرانيا وروسيا".

وتابع: "نؤكد على ضرورة اللجوء للحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا".
 

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