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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا ..فيديو

صدى البلد

أبلغ مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شرق أوكرانيا.

وحسب إكسترا نيوز نقلا عن وسائل إعلام روسية: أنه تم شن هجمات صاروخية على بعض الأماكن فى أوكرانيا. 

وقال نيبينزيا خلال إحاطته في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن اليوم: "العملية العسكرية التي قمنا بها هي لمحاسبة من ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس".

وبدا القلق والتوتر على سيرغي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، خلال كلمته بالجلسة الطارئة، وذلك بعد  معرفة إعلان روسيا الحرب على بلاده خلال الجلسة.

وأضاف موجها حديثه لممثل روسيا قائلا:" اتصل ببوتين وأوقف الحرب، اذهبوا للجحيم، أخرج الأن من الجلسة".


يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب قصير له، منذ قليل، عن بدء عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع عدة انفجارات متفرقة في أوكرانيا على رأسها العاصمة كييف و دينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، فيما لفتت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.

ومنذ قليل قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربًا ستجلب كارثة، وذلك بعد لحظات من إعلان الأخير عن عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الرئيس الأمريكي قوله: "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة، فقد اختار بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية".

 

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