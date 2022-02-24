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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة قصف مخزن لـ الذخيرة شرق أوكرانيا .. شاهد

نيران
نيران

عرضت فضائية العربية لقطات حية رصدت صور لقصف مخزن للذخيرة فى فيتنسا شرق أوكرانيا .

ورصدت اللقطات ضخامة مخزن الذخيرة وارتفعت أعمدة الدخان وتصاعدت حيث يوجد المخزن داخل قاعدة عسكرية أوكرانية .


وقد أعلنت السلطات في أوكرانيا ، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني، منذ قليل، أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأوضح حرس الحدود، في بيان، أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروسيا شنت هجوما من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.

 

مصنع ذخيرة شبه جزيرة القرم قاعدة عسكرية القوات الروسية إطلاق

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