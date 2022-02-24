جامعة طنطا تواصل فعاليات "قادرون باختلاف" بـ"كلية الصيدلة"

واصلت جامعة طنطا اليوم فاعليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية الصيدلة بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن، والدكتورة نهلة العشماوى عميدة الكلية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم والاهتمام وتمكينهم فى ظل" الجمهورية الجديدة " التي تهتم ببناء الإنسان.

أشار الدكتور حمدي شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة وادماجهم فى المجتمع فى إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

أضاف نائب رئيس الجامعة، إن فعاليات المبادرة بكلية الصيدلة شارك فىها 43 طالبًا وطالبة من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن تحضير العقاقير كما قاموا بزيارة الصيدلية العامة وتم تعريفهم بأهم العقاقير السريعة التي يجب تناولها في الحالات الطارئة.

شارك فى فعاليات المبادرة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتوره أمل كباش وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد زين العابدين مريكب مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب، والدكتور مهند أبو حمر مدير وحدة رعاية الموهوبين بكلية التربية الرياضية.

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