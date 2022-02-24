طالب مصري في خاركيف الأوكرانية: نطالب بمعرفة مصير دراستنا عقب الغزو الروسي

ناشد طالب مصري في جامعة خاركيف الوطنية الطبية بأوكرانيا، وزارة التعليم العالي المصرية لإيضاح مصير هؤلاء الطلبة، وذلك عقب الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقال "أحمد" إنه وزملاؤه من الطلبة المصريين في أوكرانيا في حيرة بسبب خوفهم من ضياع مستقبلهم - يدرسون الطب بأوكرانيا- عقب الاجتياح الروسي.

وتساءل الطالب المصري عن مصير الدراسة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض زملائه وصلوا إلى السنة النهائية، حيث ينتظر شهرين فقط للتخرج، ليصبح مصيره مجهولا.

وأضاف "أحمد" أنه استطاع الخروج من أوكرانيا، يوم 16 من الشهر الجاري، عقب ظهور أنباء عن اجتياح روسي في هذه الليلة، إلا أنه يتواصل بشكل دائم مع أصدقائه في أوكرانيا، وأكد أن الوضع مقلق وغير واضح تماما.

وأكد الطالب المصري البالغ من العمر 21 عاما على أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، دائمة التواصل معهم، حيث أنه شارك في العديد من الحوارات عبر الأنترنت معها.



وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيون وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.

ورصدت الصور السكان وهم يصطفون مع عند أجهزة الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم، كما كثفوا من تواجدهم في محطة مترو كييف في محاولة لركوب القطارات للمغادرة، أو الاحتماء فيها.