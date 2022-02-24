على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.. البيت الأبيض: خطاب هام للرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابا هاما ومرتقبا بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا، اليوم.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل متناسب على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية إن "باب الحوار حول الأمن لم يُغلق بواسطة موسكو بل من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشر عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيين وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.