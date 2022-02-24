البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها المسلحة إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا تحت أي ظرف من الظروف.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: ”وجهت إدارتي اليوم بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إي.جي ومسؤولين فيها“.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق، أن ألمانيا ستلغي المصادقة الحكومية على تشغيل أنبوب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

واعتبر القرار خطوة جريئة وخطيرة تتخذ فيها ألمانيا أخيراً موقفاً واضحاً من روسيا، وإلغاء المصادقة التي أعطتها الحكومة الألمانية السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل كان رداً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.

وتملك روسيا المخزون الأكبر المعروف من الغاز الطبيعي، لا سيما في منطقة سيبيريا، وهي المزود الأكبر في العالم لمنتوج الطاقة المهم للدول الأخرى، من بينها الصين وألمانيا، وهما من الاقتصادات الكبرى في العالم.

يذكر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستدخل اليوم حيز التنفيذ، إذ قرر الاتحاد فرض عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية ومصارف، إضافة إلى الحدّ من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية، ما يعني وقف إمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي، والمنطقتين الخاضعتين لسيطرة المتمردين.