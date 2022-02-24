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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماكلارين F1 LM ..نسخة من جنوب أفريقيا بمحرك مزدوج التوربو V12.. فيديو

ماكلارين F1 LM ..
ماكلارين F1 LM .. نسخة من جنوب أفريقيا ببمحرك مزدوج التوربو

قامت ماكلارين ببناء 5 نماذج فقط من سيارة F1 LM الخارقة ونموذج أولي واحد ما يجعلها سيارة نادرة وصعبة الاقتناء حتى إذا وجدت واحدة من هذه السيارات الخمس متاحة، حيث يبلغ سعرها عدة ملايين من الدولارات أو بدلاً من ذلك يمكن للعملاء ببساطة بناء واحدة بأنفسهم.

ماكلارين F1 LM .. نسخة من جنوب أفريقيا بمحرك مزدوج التوربو  V12

كانت سيارة F1 LM عبارة عن سلسلة من خمس سيارات خاصة تم بناؤها تكريماً لخمس سيارات ماكلارين F1 GTRs التي أنهت سباق لومان 24 ساعة في 1995، وكانت كل سيارة نسخة مجردة من F1 مع مقصورة اقتصادية بشكل عام وديناميكا هوائية مختلفة، ولا يوجد مكيف هواء بها، ولا يوجد عازل للصوت الداخلي بصرياً، وربما كان الاختلاف الأكبر بين F1  و F1 LM هو أكبر جناح خلفي مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون للأخير مقارنة بالجناح النشط الأول.

لم تنشر ماكلارين مطلقًا مخططات فعلية لسيارة F1 LM على ما يبدو، وهذا لا يعني أنه لا يمكن بناء واحدة، ويثبت داني برو من جنوب إفريقيا أن الأحلام تتحقق إذا لم تتوقف عن ملاحقتها منذ حوالي 23 عاماً، بدأ Brough مشروعاً لبناء نسخة طبق الأصل من F1 LM الخاصة به وأصبحت السيارة جاهزة أخيرًا للقيادة.

تمت دعوة فريق Cars.co.za للوقوف خلف عجلة القيادة في نسخة Papaya Orange وقاموا بإنتاج الفيديو المرفق، والذي يوضح أنه أخذ جميع النسب والأبعاد من الصور ومن النماذج المصغرة.

يوضح برو في الفيديو: "كل ما تراه في هذه السيارة، قمت به بنفسي.. لم أصنع المحرك، والمحرك المعني هو محرك V12 مزدوج التوربو من BMW ومزود بعلبة تروس يدوية من ست سرعات من Audi.

ماكلارين سيارة سيارة F1 LM BMW Papaya Orange

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