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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: العمل العسكري في أوكرانيا هو الطريقة الوحيدة للدفاع عن روسيا

بوتين
بوتين

كرر الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه مساء اليوم الخميس، إنه لا توجد "طريقة أخرى" للدفاع عن روسيا بخلاف العمل العسكري الحالي "من أجل نزع سلاح أوكرانيا، ووصف الوضع بـ "الحياة والموت" بالنسبة لروسيا بعد سنوات من تطويق الناتو.

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وفي حديثه لممثلي مجتمع الأعمال الروسي اليوم الخميس، قال بوتين إن موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى العمل في أوكرانيا، وأن شركاء روسيا يجب أن يفهموا ذلك . 

وتم التخطيط للاجتماع مقدما، لكن بوتين قال إنه لا يزال يحدث "بموجب الظروف غير المعيارية".

وتابع بوتين أن الحكومة يجب أن تعطي المزيد من الحرية لرواد الأعمال، لكن لم يستطع التنبؤ بالمخاطر الجيوسياسية.

الناتو روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا رواد الأعمال

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