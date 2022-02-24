زهقت من كوكب الأرض.. سمية الخشاب تعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

علّقت الفنانة سمية الخشاب على العملية العسكرية التي شنتها روسيا، فجر اليوم الخميس، ضد أوكرانيا.

وكتبت الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا زهقت من كوكب الأرض والبني آدمين الهمج اللي مش عارفين يعيشوا في سلام، يعني سنتين ونص كورونا ودلوقتي داخلين على حرب عالمية تالتة دي حاجه تقرف".

وبدأت روسيا فجر اليوم عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.



