عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع.. دار الإفتاء تجيب

حكم إفطار شهر رمضان
حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك يقول: ”زوجتي عليها صيام رمضان بسبب الحمل والآن هي مرضعة فهل عليها صيام أم كفارة ؟

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن على الزوجة قضاء الأيام عند الاستطاعة ولا تخرج فدية.

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع

صيام رمضان المقبل بنيتين منها تعويض ما فات فى رمضان الماضى هل يصح؟.. سؤال ورد للبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ليرد عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: إنه لا يجوز جمع النوايا فى الفرائض وانما يجوز جمعها عند الصيام فى النوافل والتطوع والمنع يأتى لإنشغال الوقت بنية الصوم على من وجب الصوم عليه فلا يجوز استصحاب صيام الفرض مع اخر من رمضان مضى. 

 

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له ، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

 

حكم الجمع بين نية قضاء الفوائت وصيام النوافل

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أفطرت فى رمضان ثم انتهى رمضان وتريد أن تجمع بين ما عليها من قضاء والست من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.

وأضاف "ممدوح" خلال فتوى له فى إجابته على سؤال «ما حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال؟»، أن المرأة التى عليها قضاء ايام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الست من شوال.

وأشار الى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد ان تجمع بين النيتين فى الصوم فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى ان من كان عليها قضاء من رمضان فتصومهم فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن الستة من شوال لن يكفى عن القضاء.

دار الإفتاء حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع حكم الجمع بين نية قضاء الفوائت وصيام النوافل شهر رمضان صيام أم كفارة صيام رمضان أيام التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

هجمات إلكترونية .. اختراق مواقع الرئيس الروسي والحكومة والبرلمان

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الخيار الأخلاقي الوحيد أمام العالم هو دعم كييف بكل الوسائل

عمر عبدالحميد: مسرح الحدث الأبرز الأن هو أوكرانيا

العرابي : لسنا أمام حرب عالمية ثالثة والعملية سقفها محدد |فيديو

كانتي لاعب الأسبوع بدوري الأبطال.. ومبابي يحصد أفضل هدف

زيلينسكي: روسيا لن تجبر أوكرانيا على التخلي عن حريتها واستقلالها

الخارجية: الجالية المصرية في أوكرانيا بخير وتواصل مباشر معهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقاب صارم في إندونيسيا .. المعلمات يحرقن هواتف الطالبات بالمدرسة |فيديو

هروب تمساح ضخم من حديقة حيوان في فلوريدا يثير الرعب

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

فيديو

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ