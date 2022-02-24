حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع.. دار الإفتاء تجيب

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك يقول: ”زوجتي عليها صيام رمضان بسبب الحمل والآن هي مرضعة فهل عليها صيام أم كفارة ؟

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن على الزوجة قضاء الأيام عند الاستطاعة ولا تخرج فدية.

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع

صيام رمضان المقبل بنيتين منها تعويض ما فات فى رمضان الماضى هل يصح؟.. سؤال ورد للبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ليرد عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: إنه لا يجوز جمع النوايا فى الفرائض وانما يجوز جمعها عند الصيام فى النوافل والتطوع والمنع يأتى لإنشغال الوقت بنية الصوم على من وجب الصوم عليه فلا يجوز استصحاب صيام الفرض مع اخر من رمضان مضى.

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له ، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

حكم الجمع بين نية قضاء الفوائت وصيام النوافل

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أفطرت فى رمضان ثم انتهى رمضان وتريد أن تجمع بين ما عليها من قضاء والست من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.

وأضاف "ممدوح" خلال فتوى له فى إجابته على سؤال «ما حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال؟»، أن المرأة التى عليها قضاء ايام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الست من شوال.

وأشار الى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد ان تجمع بين النيتين فى الصوم فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى ان من كان عليها قضاء من رمضان فتصومهم فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن الستة من شوال لن يكفى عن القضاء.