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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يقدم شرحا وافيا لـ ماكرون عن أسباب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

بوتين
بوتين

قال الكرملين في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرحًا وافيًا لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.

وبحسب الكرملين، تحدث الرئيسان على الهاتف بمبادرة من الجانب الفرنسي.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهات النظر "بجدية وصراحة" بشأن الأحداث في أوكرانيا خلال المحادثة، وقدّم بوتين تفسيرات شاملة لأسباب وملابسات قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.

وأشار الكرملين في بيانه إلى أنه تم الاتفاق على البقاء على اتصال".

وأعربت روسيا عن استعدادها للتفاوض بشأن شروط استسلام الحكومة الأوكرانية في كييف، وذلك عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأكد السكرتير الصحفي في الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانخراط في الدبلوماسية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع التركيز على ضمان أوكرانيا لحالة الحياد بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والوعد بعدم وجود أسلحة على أراضيها.

ووفقا لبيسكوف، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية، فإن الاستسلام سيمكن من "نزع السلاح" من أوكرانيا، وتهدئة مخاوف روسيا بشأن التهديد الذي تشكله أوكرانيا على أمن دولتها وشعبها.

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