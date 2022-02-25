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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير كرة القدم تشيد بأداء برشلونة أمام نابولي

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الدوري الأوروبي، تعقيبا على مباريات التأهل لثمن النهائي، وسط أشادة كبيرة بفريق برشلونة الاسباني أمام نابولي الإيطالي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير الساحرة المستديرة، متوقعين لبرشلونة لقب دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

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الدوري الأوروبي.. برشلونة يتأهل لدور الـ16 بعد تخطي نابولي برباعية

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أوقفوا الحرب.. جماهير برشلونة ونابولي يتضامنون مع أوكرانيا

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بالفوز على مضيفه نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل اثنين، في مباراة إياب المرحلة الأولى من دور خروج المغلوب.

ويلتقي برشلونة في دور الـ16 مع أحد متصدري دور المجموعات الـ8 في الدوري الأوروبي، ويعرف خصمه بعد إجراء القرعة يوم الجمعة.

فيما يقام ذهاب ثمن النهائي يوم 10 مارس المقبل، والإياب يوم 17 من نفس الشهر.

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