تامر أمين: ميكيسوني محمد بركات الثاني.. شاهد

قال الإعلامي تامر أمين، إنه توقع منذ بداية الدوري أن ميكيسوني، لاعب النادي الأهلى، سيكون محمد بركات الثاني، وذلك لتميزه بالمهارة، و القدرة في تسجيل الأهداف.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، مع الإعلامية ولاء هندي، أن ميكيسوني انفجر فى المباراة الأخيرة للنادي الأهلى أمام المقاصة وأحرز هدفين، و الثاني هدف عالمي.

ولفت إلى أن ميكيسوني، لاعب لديه كل المهارات، ويحتاج فقط الثقة، وسيقدم كل شئ فى الكرة، وأن هذا اللاعب صغير فى السن، لآنه فى عمر الـ 21 ولكن سيقدم الكثير.

وأشار إلى أن ميكيسوني، فى المباريات المقبلة سينال تشجيع، وحب الجماهير، بالنادي الأهلي.