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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح لـ آسر ياسين في عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب وبخير وناجح

صدى البلد

هنأ الفنان محمد ممدوح، الفنان آسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده، وشارك صورا تجمعهم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل سنة وانت طيب وبخير وناجح يارب ومحقق كل اللي تتمناه.. السرفيس ☠️”.
 

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يذكر أن الفنان" آسر ياسين"، قال إن مسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية وذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

وأضاف آسر ياسين ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

وأوضح آسر ياسين، أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

وتابع آسر ياسين : كل شئ فى المسلسل متاح لنا ومدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.

الفنان آسر ياسين الفنان محمد ممدوح محمد ممدوح آسر ياسين عيد ميلاد

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