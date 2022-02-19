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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين عن "عروس الإسماعيلية": "الراجل الغلط بيجر مرته وراه زي البهيمة"

صدى البلد

علق الفنان آسر ياسين، على واقعة عروس الإسماعيلية التي تعدى زوجها عليها بالضرب يوم زفافها.

 

وكتب آسر ياسين عبر حسابه على تويتر: “جدي كان دايماً يقوللي، عارف الفرق بين الراجل اللي صح والراجل الغلط؟”.

 

وتابع: "الراجل اللي صح مَرَته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة.. أما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد ايده عليها".


القومي للمرأة" يفتح النار على مذيعة "كلام الناس": تصريحاتها لا تليق بإعلامية مصرية

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، عن رفضه الكامل لما بدر من تصريحات للإعلامية مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة mbc مصر فى الحلقة التى أذيعت أمس، حيث تناولت خلالها الموضوع المعروف إعلاميا بـ "عروس الإسماعيلية" حيث جاء مضمون تصريحاتها قبولها وتصالحها مع ما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع فى الوقت الذى انتفض فيه المجتمع المصرى لأدانة هذا السلوك المشين.


وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، عن بالغ استياءها من هذه التصريحات التى لا تليق أن تصدر عن إعلامية مصرية أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التى تسيء إلى المرأة المصرية والى المجتمع بأسره، وتتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع اشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة، كما تعد تصريحاتها مخالفة صريحة لميثاق الشرف الاعلامى الذى يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، كما تعد هذه التصريحات تبرير وتحريض على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة.

 

وأهاب المجلس القومي للمرأة بقناة ام بي سي مصرـ بضرورة الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية عند تناول وعرض قضايا المرأة المصرية التى تحظى باهتمام قوى ومباشر من القيادة السياسية المصرية التى تحترم المرأة المصرية وتقدر دورها ومكانتها إيمانا بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى.


وأكد المجلس رفضه التام لأى تبرير أو تحريض على استخدام العنف ضد المرأة يقوم به أى شخص تحت أى مبرر،  خاصة وأن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانتها وتكفل لها الحماية بحكم الدستور.

آسر ياسين عروس الاسماعيلية يوم زفافها تويتر مرته وراه زي البهيمة

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