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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 25-2-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 فبراير  2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى ، الأهلي المتحد) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
 

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
 

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الإمارات دبي الوطني،  قناة السويس، الإسكندرية) 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole  نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري ADCB، الكويت الوطني) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر إيران للتنمية MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى مصرف أبوظبي الإسلامي البنك المركزي اليوم الجمعة الجنيه المصري

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