جينيفر لورانس تضع مولودها الأول من زوجها كوكي ماروني

أنجبت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لورانس مولودها الأول من زوجها الخبير الفني كوكي ماروني، بعد فترة قليلة من إعلان حملها في الفيديوهات الترويجية لفيلمها Don't Look Up.

لم تكشف الصحف الأجنبية عن جنس مولود جينيفر لورانس وتاريخ ميلاده الفعلي، لكنه الأول للممثلة الشهيرة وزوجها بعدما أعلنا ارتباطهما رسميا في أكتوبر 2019.

اختفت جينيفر لورانس مؤخرا عن الأضواء في أشهر حملها الأخيرة، وقالت في تصريحات صحفية سابقة لها إنها تنوي الحفاظ على خصوصية جزء كبير من حياة طفلها بعد ولادته.

ابتعدت جينيفر لورانس عن الأضواء خلا العامين الماضيين، في ظل انتشار جائحة كورونا، وزواجها، وحملها مؤخرا، إلى جانب تحضيرها لعدد من الأفلام التي ستظهر بها خلال الفترة المقبلة.

لفتت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس ، الأنظار إليها بعدما ظهرت عليها علامات الحمل في الاحتفالية الخاصة بفيلمها الجديد Don't Look Up. الذي عرض على منصة نتفليكس نهاية العام الماضي.

زواج جينيفر لورانس

وتزوجت جينيفر لورانس من كوكي ماروني في عام 2019 في رود أيلاند، بعدما أعلنا ارتباطهما في يونيو 2018 بحسب موقع إنترتينمنت ويلكي.

وتحدثت جينيفر لورانس عن زوجها في بودكاست عام 2019، ووصفته بأنه أعظم إنسان قابله على الإطلاق، وأنها فخورة بالزواج منه.

وجينيفر لورانس التي تبلغ من العمر 31 عاما والحائزة على جائزة الأوسكار، احتفلت بزواجها بحضور عدد قليل من الأصدقاء أبرزهم إيما ستون وأديل وكريس جينر.

واشتهرت جينيفر لورانس بدورها في سلسلة أفلام The Hunger Games، وحققت نجاحا وشهرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ونالت الأوسكار عام 2013 عن بطولة فيلم Silver Linings Playbook.

وتشارك في بطولة فيلمها الجديد مع تيموثي شالاميت، جوناه هيل، كيت بلانشيت، وهو من إخراج آدم مكاي.