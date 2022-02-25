أوكرانيا.. الجيش الروسي يعاود قصف كييف مجددا

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم المجعة، أن الجيش الروسي عاود قصف العاصمة كييف مجددًا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس توقف عمليات القتال بشكل مؤقت ونجاح اليوم الأول من عملية غزو أوكرانيا.

وذكرت الداخلية الأوكرانية في بيان أن الضربات الروسية ضد العاصمة كييف استمرت بصواريخ كروز أو باليستية، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة معادية فوق العاصمة كييف واصطدمت بمبنى سكني.

ومنذ قليل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للقوات الروسية إلى كييف العاصمة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي انفجارين كبيرين في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من العلميات العسكرية التي شنتها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

وبدأ الهجوم الروسي فجر الخميس، بقصف صاروخي على المناطق الشرقية في أوكرانيا، تلاه غارات جوية شملت مناطق متفرقة من البلاد، وطالت مدنا في الغرب.

وكان الهدف من عمليات اليوم الأول هو تحييد القدرات الجوية والدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى السيطرة على بعض المناطق في المنطقة الشرقية وتدشين محاور القتال والحركة للأيام المقبلة.

وأعلن الجيش الروسي، مساء الخميس، تحقيق قدر كبير في من أهدافه في اليوم الأول، مثل تعطيل 83 هدفا أرضيا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية بينها 11 مهبطا للطائرات وإسقاط طائرتين من طراز "سو 24" ومروحية و4 مسيرات "بيرقدار" تركية الصنع، بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط 6 طائرات حربية روسية ومروحية واحدة خلال اليوم، وانتشرت مقاطع فيديو لبقايا طائرة Su25 ومروحية كا 52 روسيتين.

كما أعلنت أوكرانيا أيضا، تدمير آليات روسية مختلفة منها ناقلات جنود مدرعة وغير مدرعة ودبابات وعربة تتبع نظام "بوك إم" للدفاع الجوي.