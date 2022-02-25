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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 25- 2 - 2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-2- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد شهدت الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن اليوم هناك تحسن نسبي عن أمس الخميس فى الأحوال الجوية.

وتابعت :" احنا فى نصف أمشير، الذي يشهد تقلبات جوية، و بداية من يوم الأثنين ستصل درجة الحرارة لـ 22 وسيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية".

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الجمعة، استمرار فرص سقوط الأمطار على البلاد، ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الجمعة يشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد طقس الجمعة، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 60كم/س وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الجمعة آخر يوم في موجة عدم الاستقرار بالاحوال الجوية،  وأنه اعتبارا من السبت ، ستهدأ الأجواء على كافة الأنحاء ويعود الاستقرار في حالة الطقس من جديد.

وعن حالة الطقس غدا، يكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10
جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 14
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11

 

 

درجات الحرارة أمشير طقس الجمعة الاحوال الجوية الأرصاد الجوية

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