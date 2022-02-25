موعد مباراة الهلال والمريخ السوادني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق المريخ السوداني شقيقه الهلال اليوم علي ملعب "المريخ" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة المريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الهلال والمريخ اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

ويسعى المريخ لتحقيق أول فوز له بدور المجموعات بعد التعادل الجولة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي .

في المقابل يحاول فريق الهلال حصد اول ثلاث نقاط بعد التعادل مع الاهلي الجولة الماضية والخسارة أمام صن داونز.

ويتواجد فريقا الهلال والمريخ في المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا رفقة الأهلي وصن داونز .

ويحتل فريق صن داونز المركز الأول برصيد 4 نقاط وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لعبها حتى الآن.