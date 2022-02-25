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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لن نسمح بتحويل أوكرانيا لخنجر في يد أمريكا وحلفائها ضدنا

سيرجي ناريشكين
سيرجي ناريشكين

أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن موسكو لن تسمح بتحويل أوكرانيا إلى "خنجر مرفوع فوقها بيد واشنطن"، مؤكدا أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها بمفردها.

وقال ناريشكين في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الجمعة "نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا بأنفسنا. لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالتحول إلى خنجر مرفوع فوقنا في أيدي واشنطن".

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ووفقا لناريشكين، فإن السبيل الوحيد لذلك هو نزع السلاح والوضع المحايد لأوكرانيا.

وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. 

إبادة جماعية

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا أمريكا بوتين عملية عسكرية الخارجية الروسية

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