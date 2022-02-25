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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعد للتفاوض مع أوكرانيا.. ملخص مكالمة بوتين مع الرئيس الصيني وبشار الأسد

التفاوض مع أوكرانيا..
التفاوض مع أوكرانيا.. ملخص مكالمة بوتين مع الرئيس الصيني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينج خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية.

وقالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد شي جين بينج، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وخلال الاتصال دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي، إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة.

وأكد شي جين بينغ، أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات.

وتبادل الرئيسان شي جين بينغ وبوتين، وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني، على تاريخ القضية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجنود الروس يقاتلون برجولة وبسالة وسيحققون كل الأهداف الموضوعة أمامهم، في العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف بوتين فى اتصال هاتفى مع نظيره السورى بشار الأسد، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس تهدف إلى عودة الاستقرار ووقف معاناة السكان هناك، والتي تعرضوا لها خلال السنوات الثماني الأخيرة".

بوتين : روسيا  تعتمد على المفاوضات والدبلوماسية

 
وأشار الرئيس الروسي، إلى أن بلاده بقيت تعتمد على المفاوضات والدبلوماسية خلال السنوات الماضية، ولم تتخذ القرار باستخدام القوة إلا بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية المدعومة من الغربيين عدم التزامها بالاتفاقيات المصدقة من قبل البرلمان في البلدين، وبعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك بطلبٍ لتقديم الدعم العسكري، حسب وصفه.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

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