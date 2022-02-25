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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحبيب علي الجفري: أكثروا من الصلاة على النبي في ليلة ويوم الجمعة

الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات قوله تعالى، ﷽ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾.

وأضاف الجفري عبر فيسبوك مستشهدا بحديث نبوي: قال رسول الله ﷺ : أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة فمن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليْهِ عشرًا ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

وفي سياق آخر، قال الحبيب علي الجفري، إن مِن عظمة هذا الدين أنَّ كثيرًا مِن نصوصه المعصومة جاءت قابلةً لأكثر من فهمٍ؛ وذلك للتوسعة على العباد، واستيعاب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وقابلياتهم.

وأضاف الجفري عبر الفيسبوك: “ولو لم يرد الحقُّ تعالى فتحَ باب الاجتهاد لجعل جميع النصوص قطعيةَ الدلالةِ لا تحتملُ أكثر مِن معنى”.

وفسر  الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي قوله تعالى  {وأَنزَلنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.‬

‫وأوضح الجفري عبر الفيس بوك: أنزلنا إليك الذكر: القرآن الكريم، ‫لتُبيّن للناس ما نُزِّل إليهم هي: السُنة النبوية، ‫ولعلّهم يتفكرون: انطلاق الفكر في ميدان الاجتهاد المبني على أساس راسخ من فهم الكتاب ببيان السنة.‬

واختتم أن من يُشكّك في السُنّة الشريفة يضرب هذه السلسلة النورانية في حلقتها الوسطى، ومن يرفض انطلاق الفكر في الاجتهاد وفق قواعده العلمية يضرب هذه السلسلة في حلقتها الأخيرة،  فيتحول فهم الدين، حينئذ، إلى فوضى عارمة هادمة ينتشر فيها التطرف بِشقّيه الإسلامي والعلماني.‬

الحبيب علي الجفري الص لاة علي يوم الجمعة القران الكريم

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