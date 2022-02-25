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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور خالد صفوت نقيبًا للأطباء بالشرقية

الدكتور خالد صفوت
الدكتور خالد صفوت

أعلنت اللجنة العامة  المشرفة علي انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الشرقية،  فوز الدكتور خالد صفوت رئيس قسم الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، بمقعد نقيب أطباء الشرقية، أمام منافسة المرشح الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة.

 

 جاءت تلك الانتخابات بعد ان حصد نقيب الأطباء الحالى الدكتور أيمن سالم منصبا فى النقابة العامة،  مما استدعى اجراء إنتخابات،لاختيار نقيبا جديدا خلفا له.

 

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالشرقية، حصول الدكتور خالد صفوت علي عدد ٦٤٩ صوتاً بينما حصل منافسه الدكتور عاطف جودة على عدد ٤٣٥ صوتاً من إجمالى ١٠٨٤ صوتاً صحيحاً، فيما بلغت الأصوات الباطلة ١٠ أصوات.

 

وكيل صحة الشرقية: المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء واجب وطني

وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في انتخابات نقيب الأطباء بالشرقية ،  ٤ آلاف طبيب وطبيبة، ممن قاموا باستيفاء الشروط وتسديد الاشتراكات، من أصل ١٤٩٩١، هم أعضاء الجمعية العمومية.

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