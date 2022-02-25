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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات من شوارع المدن

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الجولة

أجرى اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة بمدينة بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من إستمرار رفع الإشغالات من الشوارع.


وتأتي الجولة في إطار جولات "المحافظ" المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الإنضباط بالشوارع ورفع مستوى النظافة ومنع الإشغالات والتي تنتشر من فترة لأخرى في العديد من الشوارع وعلى إمتداد الأرصفه وتتسبب في إختناقات مرورية وإعاقة حركة المارة والسيارات في المدن والأحياء بنطاق المحافظة.

محافظ القليوبية: "عندنا شوارع.. الناس بتسلم على بعض من الشبابيك"


واستهل "المحافظ" جولته بالمرور على كورنيش النيل ببنها حيث شدد على الاهتمام بمستوى النظافة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومقاعد جلوس المواطنين ،كما وجه بتكثيف حملات النظافة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، ورفع كافة الإشغالات الموجودة بالكورنيش في الحال والمتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على أعمال التطوير والمظهر الحضاري للمدينة .

واستكمل "المحافظ"جولته بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد مدخل كوبري الفريق  العصار ووجه برفع تجمعات القمامة أسفل الكوبري، كما تلاحظ وجود بعض الباعة الجائلين علي جانبي الطريق مشدداً بعدم التراخي في رفع تلك الإشغالات لتسببها في إعاقة حركة السير وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

كما قام "الهجان" بتفقد كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال الصيانة التي تتم في الكوبري والذي يشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي ، حيث يتم رفع كفاءته من  إنارة ووضع نيوجرسي وكذلك رفع كفاءة  الأسوار من الجانبين وقد وجه بزيادة الاعتماد المالي له بحيث يصل إلى 40 مليون جنيه تقريبا، على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني مؤكدا على اختصار المدة الزمنية لتطوير الكوبري ليتم الانتهاء منه فى شهر أغسطس القادم بدلا من عامين وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكوبري  يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر اسكندرية الزراعي إذ تم انشاؤه عام ١٩٨٠ وكانت الفواصل الخاصة بالكوبري متهالكة بالإضافة إلى رفع كفاءة السور الجانبي تجنبا لوقوع حوادث.

كما تفقد عددا من شوارع حي شرق شبرا الخيمة وبدأ بالمرور بأول شارع ١٣٥ القائم  بأعمال نظافته حي شرق شبرا الخيمة وبالمرور تواجد تراكمات للقمامة على امتداد الشارع ووجه برفع تلك التراكمات ونقلها فوراً إلي المقلب العمومي بالعبور ومنع النباشين من التواجد بجوار التراكمات مرة أخرى . 

وعلى صعيد آخر؛ أمر "المحافظ" برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة.

واختتم "المحافظ" جولته بتفقد طريق شركات البترول حيث وجه برفع الأتربة من جانبي الطريق ؛ مشددا على استمرار الأعمال بوتيرة أسرع لتحسين الوضع البيئى بتلك المناطق والتخفيف على المواطنين من خلال رفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية لهم ، تزامناً وتماشياً مع أعمال التطوير التي تتم بها والتي من أهمها تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء كورنيش ترعة الاسماعيلية وإنشاء محور شركات البترول.

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