جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات | صور

تخضع بعض وحدات جيب جراند شيروكي 2022 لأمر إيقاف البيع بسبب مشكلة حيث يمكن أن يفقد المفتاح الرئيسي الاتصال بالسيارة، وعندما يستخدم المالك المفتاح للدخول إلى الداخل تصبح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات غير قابلة للفتح لأنها تعتقد أن شخصًا ما يحاول سرقتها، وأبلغ Mopar Insiders عن هذه المشكلة لأول مرة بعد الحصول على نشرة تاجر توضح وقف البيع، حيث تواصل موقع Motor1.com مع جيب لمزيد من التفاصيل.

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

قال المتحدث باسم الشركة الأم ستيلانتيس "لقد حددنا حلاً ونقوم بتسريع تسليم الأجزاء المناسبة لشبكة وكلائنا تؤثر هذه المشكلة على عدد محدود من المركبات ولا تتطلب استدعاءً للسلامة. نتواصل مع العملاء لإبلاغهم بأن الخدمة المجانية متوفرة"

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

وفقًا لـ Mopar Insiders تقول نشرة الوكيل أن هناك مشكلة في وحدة محور التردد اللاسلكي للسيارة من بين أشياء أخرى، يعمل هذا الجهاز كمستقبل للإشارات من سلسلة المفاتيح عند محاولة تشغيل مظهر الباب. كما أنه يراقب ما إذا كان المفتاح الذكي قريبًا عندما يفتح الشخص الباب المغلق، وتقول الوثيقة إن جيب تعتزم استبدال وحدة محور التردد اللاسلكي في جراند شيروكي المتأثرة.

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

ظهر الجيل الأحدث من جراند شيروكي لأول مرة في طراز عام 2022 كشقيق أصغر لسيارة جراند شيروكي Lالأكبر ، وهي متوفرة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر ينتج 293 حصانًا (219 كيلوواط) و 260 رطلاً قدمًا (352 نيوتن متر) أو محرك V8سعة 5.7 لتر ينتج 357 حصانًا (266 كيلو واط) و 390 رطلًا (529 نيوتن متر).

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

هناك أيضًا محرك هجين 4xe مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 375 حصان (280 كيلو واط) و 470 رطل قدم (637 نيوتن متر). يستخدم النموذج حزمة بطارية تبلغ قوتها 17 كيلو وات في الساعة توفر ما يقدر بـ 25 ميلاً (40 كيلومترًا) من النطاق عند العمل على الطاقة الكهربائية فقط.