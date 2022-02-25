عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات | صور

جيب تصدر وقف بيع
جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة

تخضع بعض وحدات جيب جراند شيروكي 2022 لأمر إيقاف البيع بسبب مشكلة حيث يمكن أن يفقد المفتاح الرئيسي الاتصال بالسيارة، وعندما يستخدم المالك المفتاح للدخول إلى الداخل تصبح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات غير قابلة للفتح لأنها تعتقد أن شخصًا ما يحاول سرقتها، وأبلغ Mopar Insiders عن هذه المشكلة لأول مرة بعد الحصول على نشرة تاجر توضح وقف البيع، حيث تواصل موقع Motor1.com مع جيب لمزيد من التفاصيل.

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

قال المتحدث باسم الشركة الأم ستيلانتيس "لقد حددنا حلاً ونقوم بتسريع تسليم الأجزاء المناسبة لشبكة وكلائنا تؤثر هذه المشكلة على عدد محدود من المركبات ولا تتطلب استدعاءً للسلامة. نتواصل مع العملاء لإبلاغهم بأن الخدمة المجانية متوفرة"

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

وفقًا لـ Mopar Insiders تقول نشرة الوكيل أن هناك مشكلة في وحدة محور التردد اللاسلكي للسيارة من بين أشياء أخرى، يعمل هذا الجهاز كمستقبل للإشارات من سلسلة المفاتيح عند محاولة تشغيل مظهر الباب. كما أنه يراقب ما إذا كان المفتاح الذكي قريبًا عندما يفتح الشخص الباب المغلق، وتقول الوثيقة إن جيب تعتزم استبدال وحدة محور التردد اللاسلكي في جراند شيروكي المتأثرة.

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

ظهر الجيل الأحدث من جراند شيروكي لأول مرة في طراز عام 2022 كشقيق أصغر لسيارة جراند شيروكي Lالأكبر ، وهي متوفرة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر ينتج 293 حصانًا (219 كيلوواط) و 260 رطلاً قدمًا (352 نيوتن متر) أو محرك V8سعة 5.7 لتر ينتج 357 حصانًا (266 كيلو واط) و 390 رطلًا (529 نيوتن متر).

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات

هناك أيضًا محرك هجين 4xe مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 375 حصان (280 كيلو واط) و 470 رطل قدم (637 نيوتن متر). يستخدم النموذج حزمة بطارية تبلغ قوتها 17 كيلو وات في الساعة توفر ما يقدر بـ 25 ميلاً (40 كيلومترًا) من النطاق عند العمل على الطاقة الكهربائية فقط.

جيب تصدر وقف بيع على جراند شيروكي بسبب مشاكل موجودة في قاعدة البيانات
جيب جراند شيروكي المفتاح الرئيسي Mopar ستيلانتيس محرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

بعد تصدره التريند.. شقيق عادل إمام يكشف كيف استقبلت العائلة شائعات مرض الزعيم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

تحذير لـ 40 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

تاجر ياباني يعرض بوجاتي شينتوديتشي للبيع مقابل 14 مليون دولار.. صور

إلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الروسي بسبب غزو اوكرانيا.. تفاصيل

فولكس فاجن وفورد تشتركان في إنتاج امروك ورينجر.. صور

سيارة Morgan Super 3 موديل 2022 تجمع بين الطائرات النفاثة وقوة فورد.. صور

بورشه تكشف عن سيارة لاندجيت الكهربائية القادمة كسيارة سيدان أنيقة.. صور

أستون مارتن فانتاج و DBX تعودان كسيارات أمان رسمية في الفورمولا 1..صور

السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا خلال عام 2021.. صور

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر".. صور

ترشيحاتنا

سفارة مصر برومانيا تناشد المصريين بالحدود الأوكرانية التوجه لـ4 نقاط

خبير أمن المعلومات: روسيا استهدفت قطاع البنوك الأوكراني في حربها الإلكترونية عليها..فيديو

بعد مبادرة اعرف بلدك.. قطعة لحم سبب اختيار مكان القلعة وقصة السور العظيم

قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

كيف تختار بطارية سيارتك .. وأفضل الأنواع والأسعار في مصر

طارق فهمي: حرب بوتين على أوكرانيا لإرسال رسالة إلى أمريكا والغرب أن روسيا القوية عادت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب .. أسباب الإصابة وطرق العلاج

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

فيديو

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

كسور في الكتف والضلوع.. كواليس حادث والد نجم ذا فويس كيدز

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ